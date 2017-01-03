Провайдер "Ланет" з 11 січня припиняє трансляцію "Інтера"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор провайдера "Ланет" Мар'ян Івасюк.

За його словами, "Ланет" досяг в переговорах з медіагрупами компромісу з усіх критичних питань (синхронне підписання договорів, пакетне розміщення каналів в соціальному пакеті, розміщення каналів на перших кнопках та ін.).

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"Тим не менш, слідуючи реформаторському духу змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (відносно уточнення умов Розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги), спрямованих на лібералізацію економічних відносин учасників ринку кабельного телебачення, ми вирішили підтримати конкуренцію між медіагрупами і забезпечити додаткові можливості для незалежних телеканалів", - заявив Івасюк.

"Стимулюючи медіагрупи до конкуренції, у 2017 році в нашій кабельній мережі будуть ретранслювати канали тільки 3 з 4 медіагруп. Грунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, групою, яка не потрапила до списку стала "Inter Media Group", - написав директор провайдера.

"На прохання дистриб'ютора групи "Inter Media Group", на час свят (до 10 січня) їх телеканали продовжать ретранслюватися в нашій мережі", - підсумував він.

Як відомо, до складу "Inter Media Group" входять телеканали Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Інтер +.

Раніше у компанії Ланет заявили, що з 1 січня відключать канали найбільших медіагруп, якщо вони не змінять умови своїх вимог щодо введення для провайдерів абонплати за трансляцію каналів.