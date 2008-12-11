У Києві Mercedes S600 збив жінку і протаранив три автомобілі (фото)
18:16, 11 грудня 2008Суспільство
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Пішохід загинула на зебрі
На Дніпровській Набережній Mercedes S600 збив жінку і протаранив три автомобілі.
Як вдалося встановити "Другій смузі", Mercedes S600 рухався по Дніпровській Набережній з боку проспекту Бажана у напрямі моста Патона. На пішохідному переході на перехресті з вул. Княжий Затон водій проігнорував заборонний сигнал світлофора і збив жінку, яка переходила дорогу на зелене світло.
Після наїзду на пішохода водій близько 100 метрів провіз її на капоті, після чого зіткнувся з двома припаркованими автомобілями BMW 3 серії, а також зачепив Peugeot 405.
За попередніми даними, водій Mercedes – молодий хлопець 20-25 років - знаходився в нетверезому стані.
Пішохід від одержаних травм загинула на місці аварії.
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