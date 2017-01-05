Звільнення з ВСУ військових з невизначеним терміном контрактів почнеться з 1 квітня - Міноборони

Звільнення зі Збройних сил України військовослужбовців з невизначеним строком завершення їх контрактів почнеться з 1 квітня 2017 року.

Про це йдеться в розміщеному на сайті Міністерства оборони України коментарі начальника управління кадрового забезпечення офіцерським складом - заступника начальника головного управління персоналом Генерального штабу Збройних сил України Марка Андрусяка.

Він зазначив, що згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників антитерористичної операції", ВСУ відмовляються від контрактів, які мають невизначений термін дії (це стосується контрактів, де йдеться про закінчення особливого періоду).

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Андрусяк повідомив, що також отримують право на звільнення військовослужбовці, які уклали контракти ще до 2014 року, з певними термінами, але дію яких було продовжено під час дії особливого періоду, та які прослужили за цими продовженими контрактами понад 18 місяців.

За його словами, також таке право отримають військовослужбовці, які уклали контракти під час дії особливого періоду з терміном дії до закінчення особливого періоду і які вислужили за цими контрактами не менше 24 місяців – таке звільнення буде відбуватися протягом одного року.

Також Андрусяк повідомив, що зараз Генеральним штабом відпрацьовується помісячний графік звільнення військовослужбовців, яке розпочнеться з 1 квітня.