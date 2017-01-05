Мін'юст заявив про плани в поточному році відкрити магазини в тюрмах і видати в'язням карти для зарплат

Про це заявив в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов.

"Цього року ми будемо маленькі магазинчики запускати. Зараз з (торговими) мережами ведемо переговори. У поточному році ми почнемо реалізовувати запуск магазинчиків (пенітенціарної) системи", - повідомив він.

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Чернишов також повідомив, що ув'язненим будуть видані зарплатні банківські картки, на які будуть надходити кошти за виконувану ними роботу.

За грошові кошти, перераховані на карти, засуджені зможуть купувати продукти в тюремних магазинах.

Заступник міністра юстиції назвав дані нововведення одним з аспектів реформи пенітенціарної системи. За його прогнозами, реформа буде тривати 5-7 років.