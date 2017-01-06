В Одеській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії ВАТ «Одесаобленерго», аварійне відключення відбулося, переважно, через сильний поривчастий вітер.

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«Знеструмлено 23 населених пункти на півдні області - у Ізмаїльському, Кілійському і Татарбунарському районах. Незважаючи на погані погодні умови, на місце аварій направлено ремонтників», - наголосили в прес-службі. Загалом у ліквідації наслідків стихії задіяно 47 бригад і спецтехніка.

У прес-службі наголосили, що наразі уточнюються причини відключень, аби якомога оперативніше відновити електропостачання.

«Відновлювальні роботи ускладнюють складні метеоумови. До ряду населених пунктів вкрай утруднений під'їзд транспорту», - додали в прес-службі.

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Як повідомив в Facebook мер міста Ізмаїла Одеської області Андрій Абрамченко, в місті «на ряді доріг склалася аварійна ситуація через повалені під натиском вітру тополі. Комунальники розпилюють дерева, щоб відновити проїзд вулицями».

«В даний час відключено енергопостачання частини вулиці Телеграфної – до інфекційної лікарні. Якщо не вдасться заживити лікарню від резервної гілки енергопостачання, буде підключено дизель-генератор», - повідомив Абрамченко.

Як відомо, в Одеській області обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту на автодорогах загального користування. Також в аеропорту "Одеса" через негоду змінено графік прийому і відправлення літаків.