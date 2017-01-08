Снігопад у столиці: у "Київавтодорі" розповіли, як чистять дороги і вулиці (фото)

У комунальній корпорації «Київавтодор» обіцяють вдень збільшити кількість бригад робочих, які вручну прибирають сніг на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах та на тротуарах.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на підприємство.

За інформацією «Київавтодору», сьогодні вночі у місті працювали 248 одиниць техніки та 23 бригади з ручного прибирання.

«У зв’язку з сильним морозом обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піщано-соляною сумішшю, оскільки сіль за таких температур недостатньо ефективна, через це на проїжджих частинах відсутній ефект «швидкого танення снігу», - пояснили у корпорації.

Першочергово здійснюється обробка посипальними матеріалами і очищення від снігу магістральних вулиць і доріг, спусків/підйомів, мостів і шляхопроводів, вулиць, за якими проходять маршрути руху громадського транспорту.

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Разом з тим у «Київавтодорі» зазначили, що через низьку температуру техніка періодично виходила з ладу, однак її оперативно ремонтували та запускали знову на лінію.

До прибирання вулиць і дворів задіяно 258 одиниць техніки КК «Київавтодор» і близько 300 одиниць техніки житлових організацій, «зеленбудівців» та ін. Окрім того, бригади ручного прибирання у складі 355 осіб виконують очищення зупинок громадського транспорту, підходів до підземних і наземних пішохідних переходів, тротуарів.

За останню добу снігопаду працівники «Київавтодор» використали рекордні для такого короткого терміну 3,3 тисячі тонн піщано-соляної суміші та понад 1 тисячі тонн солі.

Корпорація просить киян на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власними авто, а віддати перевагу громадському транспорту, а водіїв - бути уважними на дорогах та не залишати свої авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

За прогнозом гідрометцентру, сьогодні у столиці очікуються сильні снігопади та хуртовини. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 10° морозу.