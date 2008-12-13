Нафтогаз вирішив дати газ Києву, хоча «жодної копійки не заплатили»

НАК “Нафтогаз України” відновлює подачу газу для підприємств житлово-комунального господарства Києва увечері 13 грудня. Таке рішення ухвалив голова компанії Олег ДУБИНА, повідомляє Урядовий портал.

Керівник «Нафтогазу» наголосив, що Київська міська державна адміністрація досі не перерахувала жодної копійки за накопичені борги за спожитий газ. Однак, за його словами, кияни, у першу чергу діти і люди похилого віку, не повинні страждати через недбалість столичної влади.

О.ДУБИНА заявив, що чекає на те, що КМДА розрахується за спожитий газ до вівторка.

Як повідомляв УНІАН, у Києві склалася критична ситуація із розрахунками за спожитий підприємствами житлово-комунальними господарствами газ.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу у п’ятницю заявила, що у відключенні тепла у Києві винен міський голова столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Прем’єр зазначила, що всі кияни, які на сьогодні 100-відсотково оплачують тепло і гарячу воду, стали “заручниками цієї неадекватної людини, яка називається мером Києва”.

Ситуація з розрахунками столичної влади за газ буде розглянута найближчим часом на спеціальному засіданні Кабінету міністрів України.