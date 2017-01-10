Держприкордонслужба підтвердила дані ФСБ про затримання українця на адмінкордоні з Кримом

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України, прес-секретаря Олега Слободяна.

«Цей громадянин, швидше за все, мав заборону на в’їзд на територію Російської Федерації. Він загубив паспорт або отримав на законних підставах документ, але на інші установчі дані. Відповідно, підстав для затримання цього громадянина у нас ніяких не було, а в ході фільтраційних заходів, можливо, представники російської влади на окупованій території встановили, що даному громадянинові закритий в’їзд на територію Російської Федерації і він вже опісля зізнався, що отримав паспорт на чужі установчі дані», – розповів Слободян.

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Він уточнив, що Держприкордонслужба України продовжує перевірку за цим фактом. Однак додав, що немає можливості дізнатися про подальшу долю затриманого від представників прикордонної служби на території анексованого півострова.

10 січня російські ЗМІ з посиланням на прикордонників окупованого Росією Криму повідомили про затримання 5 січня громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Вказувалось, що 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ повідомили, що російські прикордонники на автомобільному пункті пропуску «Перекоп» затримали українця 1973 року народження, який змінив прізвище, щоб потрапити в окупований Крим. Стверджувалось, що до того за ініціативою міграційної служби Краснодарського краю йому заборонили в'їзд в РФ до 2019 року.