ФСБ РФ заявила про затримання українця на "кордоні" із Кримом: у ДПСУ вже прокоментували інформацію

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на так зване «кримське прикордонне управління ФСБ».

Повідомляється, що затриманому раніше був заборонений в'їзд у Росію до 2019 року. Представники окупаційної адміністрації стверджують, що для уникнення заборони чоловік змінив прізвище і паспорт у Новій Каховці. Українця заарештували, йому загрожує штраф або тюремне ув'язнення терміном до 4 років.

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Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян прокоментував УНІАН дану інформацію: "Я можу сказати тільки дві речі. По-перше, ми цю інформацію бачили. По своїй лінії ми її перевіряємо, але підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу, тому що жодних контактів із представниками країни-окупанта на окупованому тимчасово півострові ми не підтримуємо, і тому будь-який обмін інформацією у нас відсутній", - сказав Слободян.