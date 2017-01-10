ФСБ РФ заявила про затримання українця на "кордоні" із Кримом: у ДПСУ вже прокоментували інформацію
Російська ФСБ повідомила про затримання на адмінкордоні із окупованим Кримом українця, який намагався потрапити на територію півострова нібито за новим паспортом зі зміненим прізвищем.
Про це пише "РИА Новости" з посиланням на так зване «кримське прикордонне управління ФСБ».
Повідомляється, що затриманому раніше був заборонений в'їзд у Росію до 2019 року. Представники окупаційної адміністрації стверджують, що для уникнення заборони чоловік змінив прізвище і паспорт у Новій Каховці. Українця заарештували, йому загрожує штраф або тюремне ув'язнення терміном до 4 років.
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Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян прокоментував УНІАН дану інформацію: "Я можу сказати тільки дві речі. По-перше, ми цю інформацію бачили. По своїй лінії ми її перевіряємо, але підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу, тому що жодних контактів із представниками країни-окупанта на окупованому тимчасово півострові ми не підтримуємо, і тому будь-який обмін інформацією у нас відсутній", - сказав Слободян.