Лутковська просить російського омбудсмена встановити місце перебування засудженого у РФ Карпюка

Про це йдеться у коментарі Лутковської, оприлюдненому її прес-службою, щодо подальших дій у зв’язку з надходженням листа від Москалькової з проханням сприяти в наданні медичної допомоги росіянину Максиму Одинцову, який перебуває у миколаївському СІЗО.

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За словами Лутковської, подальша співпраця з російським омбудсменом продовжуватиметься на умовах взаємності.

«Це питання (про меддопомогу Одинцову) ми обговорювали ще наприкінці грудня під час двоетапного спільного візиту до сімферопольського і миколаївського СІЗО. Я підтверджую надані раніше запевнення в тому, що мною будуть вжиті всі можливі в межах компетенції заходи для забезпечення його права на отримання необхідної медичної допомоги», - зазначила Лутковська.

Вона повідомила, що, зокрема, Одинцову вже зроблено рентген, і до кінця тижня запланована консультація з лікарем-травматологом з системи Міністерства охорони здоров’я.

«У свою чергу, я підписала звернення, в якому попросила Тетяну Миколаївну в межах її компетенції максимально сприяти у переведенні Станіслава Клиха до установи, яка розташована якомога ближче до кордону з Україною, а також сприяти у встановленні місця перебування Миколи Карпюка, оскільки з початку його етапування інформації про це досі немає», – продовжила Лутковська.

Український омбусмен, наголошується у повідомленні, також позитивно оцінила кроки, вжиті російською стороною для переміщення в Україну громадян, які були засуджені українськими судами до 2014 року і відбувають покарання на тимчасово окупованій території АР Крим.

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«Сподіваюсь, найближчим часом все ж таки відбудеться переміщення українських громадян на материкову частину України, над цим питанням ми працюємо досить довгий час, і вже виходимо на фінішну пряму», – додала Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня адвокат Карпюка Ілля Новіков заявив, що незаконно засудженого в РФ громадянина України Миколу Карпюка, якого етапували з СІЗО Грозного 5 грудня, і досі не доставили до Владимирського централу.

За словами адвоката, надійшла інформація про те, що 26 грудня Карпюка відправили у розпорядження Владимирського УФСІН (управління федеральної служби виконання покарань) з Іжевська.

«Не питайте мене, навіщо його повезли з Чечні до Владимира через Удмуртію», - зазначив Новіков.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 років сам брав у них участь.

Міністерство юстиції неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха в Україну.