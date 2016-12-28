Уповноважений Ради звернулася до російського омбудсмена, щоб Клиха направили якомога ближче до кордону з Україною

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського омбудсмана, інформуючи про результати зустрічі Лутковської та Москалькової 26 грудня.

«Під час зустрічі Лутковська звернулася до своєї російської колеги в інтересах Станіслава Клиха. Як відомо, йому винесено вирок і наразі він очікує етапування до установи виконання покарань. Лутковська просила розглянути можливість направлення Станіслава Клиха до установи, яка розташована якомога ближче до кордону з Україною, щоб родичі могли відвідувати його», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, результатом зустрічі омбудсманів двох країн стала домовленість про сприяння в організації регулярних візитів омбудсманів з метою моніторингу дотримання прав громадян своїх країн, які перебувають у місцях несвободи на території іншої держави.

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Зокрема, Москалькова висловила побажання зустрітися з громадянами РФ, які перебувають у місцях несвободи м. Одеси. У свою чергу Лутковська висловила побажання щодо зустрічі з громадянами України, які перебувають у місцях несвободи в Москві. Мова йшла, зокрема, про Євгена Панова, Романа Сущенка та інших.

Водночас у прес-службі зазначили, що з огляду на особливості російського законодавства, здійснити такі візити до осіб, які перебувають під слідством, досить непросто, адже можливість організації таких візитів виходить за межі прямої компетенції російського омбудсмана та потребує отримання дозволу судової інстанції. Однак Москалькова пообіцяла докласти всіх можливих зусиль для реалізації прохань українського омбудсмана.

Також Москалькова повідомила про суттєві зрушення в питанні переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші заклади для подальшого відбування покарання на території материкової України, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив українця Клиха, а також Миколу Карпюка до 20 і 22,5 року ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров’я Клиха.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув’язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів унаслідок тортур.