Наслідки негоди в Україні: за добу на автошляхах загинуло 6 людей, ще 46 – травмовано
10:57, 11 січня 2017Суспільство
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За минулу добу внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло 6 та травмовано 46 громадян.
Через негоду ситуація на дорогах складна / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.
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При цьому зазначається, що критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Крім того, високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
В поліції також зазначають, що в Одеській області обмежено рух автотранспорту на трасах М-13 та М-15.
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