Наслідки негоди в Україні: за добу на автошляхах загинуло 6 людей, ще 46 – травмовано

Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.

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При цьому зазначається, що критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Крім того, високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

В поліції також зазначають, що в Одеській області обмежено рух автотранспорту на трасах М-13 та М-15.