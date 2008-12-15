Нафтогаз цього року отримає більше 20 мільярдів незапланованого прибутку

Понадпланові доходи НАК «Нафтогаз України» в 2008 році складуть 21,8 млрд. грн., або 3,44 млрд. дол., при дефіциті затвердженого фінансового плану компанії на 2008 рік в розмірі близько 8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН сьогодні в Києві.

За його словами, зокрема, компанія одержала курсову різницю від літнього зниження курсу долара (квітень-вересень) в розмірі близько 1,2 млрд. дол. (250 млн. дол.); компенсацію витрат на реалізацію газу (травень-грудень) – 1,6 млрд. грн. (320 млн. дол.); прямі дотації з бюджету – 5,8 млрд. грн. (1,16 млрд. дол.); дотації в змінах до Держбюджету-2008 (проголосованих у п`ятницю) – 3,2 млрд. грн. (420 млн. дол.); розстрочки із сплати обов`язкових податків і зборів до бюджету – близько 3,8 млрд. грн. (490 млн. дол.); несплата ПДВ при імпорті газу (нерозмитнені 17 з 48 млрд. куб. м) – близько 4 млрд. грн. (520 млн. дол.); недоплата за послуги з транспортування газу ДК «Укртрансгаз» – 1,6 млрд. грн. і облгазами – близько 600 млн. грн. (в сумі 280 млн. дол.).

«Незважаючи на такі надпланові доходи, «Нафтогаз» заплатив в поточному році до бюджету значно менше, ніж торік. Минулого року за дев`ять місяців було сплачено 12 млрд. грн. податків, цього року – фактично сплачено 8 млрд. грн.», – зазначив К.Бородін.

При цьому він додав, що «уряд України є саме тією особою, яка в нашій країні більше за всіх зацікавлена в тому, щоб розібратися, що відбувається в «Нафтогазі України», куди зникають гроші, і навести там лад якнайшвидше».

Нагадаємо, згідно з фінпланом, доходи «Нафтогаза» цього року затверджені на рівні 75 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.