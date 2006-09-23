Чернігів святкує День міста

Сьогодні у Чернігові святкують День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у місті одночасно проводиться декілька заходів: проходить виставка експонатів на воєнну тематику із музеїв загальноосвітніх шкіл міста; експонується Генеральний план розвитку Чернігова; розгорнуто виставку-ярмарок «Чернігівська осінь», де свою продукцію представили 30 кращих виробників міста та регіону.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради, серед почесних гостей, які прибули на святкування Дня міста, – представники Польщі і Болгарії, Росії та Білорусі, а також делегації із Києва, Сум, Славутича, Ніжина. У складі делегації Чернігівського земляцтва у Києві - народний депутат Володимир ТКАЧЕНКО та Герой України Левко ЛУК’ЯНЕНКО.

На Красній площі розпочався концерт, присвячений Дню міста та 30-річчю пивного виробництва у Чернігові. Завершиться святкування феєрверком.