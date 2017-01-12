Рабінович розкритикував голову МОЗ через конфлікт з Тодуровим

Про це народний депутат заявив в інтерв'ю телеканалу 1+1.

"Тодуров - людина зі світовим ім'ям. Він лікує людей не язиком, а руками. А пройдисвіти, які приїжджають і обмовляють фахівців, розповідають єресь", - заявив Рабінович.

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Нардеп вважає, що заява Тодурова про те, що дії Супрун погубили більше українців, ніж війна - вимагає негайного розгляду всіма органами влади.

"Тодуров - це гордість України, а волонетри, які приїжджають правити нами - це зовсім інше. У неї за американськими поняттями 2.5 бала з 5 по кваліфікації. І ми ставимо її, щоб вона керувала нами", - заявляє Рабінович.

Депутат закликає зупинити "шельмування талановитих українців" і стати на їх захист.

"Якщо такі, як Тодуров, поїдуть з країни і оперувати нас будуть такі, як Супрун, то кінцівку ми знаємо", - зазначає Рабінович.

Нагадаємо, директор Інституту Борис Тодуров звинуватив главу МОЗ Уляну Супрун в тому, що відомство не закупило витратні матеріали на суму 364 мільйони гривень, що, як заявив Тодуров, згубило більше життів українців, ніж війна на сході.

У свою чергу, в МОЗ назвали цю заяву частиною інформаційної війни проти реформ, які проводяться керівництвом міністерства.