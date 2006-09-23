Мусульмани відзначають настання рамадану

Мільйони жителів країн ісламського світу відзначають сьогодні настання рамадану - священного місяця посту. Упродовж 30 днів віруючим забороняється в денний час доби їсти, пити й палити, і лише із заходом сонця, "коли білу нитку неможливо відрізнити від чорної", настає час "іфтара" (вживання їжї).

В різні ісламські держави рамадан приходить не одночасно: богослови кожної з країн визначають, коли настає місяць посту, тому в деяких з них він почнеться тільки в неділю.

Весь наступний місяць мусульмани проводитимуть в молитвах і за читанням Корану. В цей час фінансово спроможні люди роздаватимуть милостиню малозабезпеченим, а у всіх без винятку країнах добродійні товариства забезпечать харчуванням тих, хто не в змозі купити їжу собі та своїм близьким. Не дотримуватися посту Коран дозволяє лише маленьким дітям, вагітним, хворим і людям, від виконання службових обов`язків яких залежить життя інших, наприклад, пілотам літаків.

За традицією, рамадан - це місяць молитов, всепрощень і звернень до Всевишнього. Раніше в період посту затихали війни, люди йшли один до одного з миром і одержували його. Проте останніми роками щось кардинально змінилося.

В Іраку під час рамадану активність бойовиків зростає. Екстремісти користуються тим, що віруючі приходять в мечеті, і використовують масове скупчення людей для здійснення страшних за своїми наслідками терактів.

Напевно, тому спікер іракського парламенту Махмуд аль-МАШХАДАНІ звернувся напередодні рамадану до лідерів суннітів та шиїтів країни із закликом припинити насильство і шукати компроміси в мирному врегулюванні розбіжностей, зазначає ІТАР-ТАРС.