Смертельний російський "глід" виявили в Україні (фото)

Відповідне фото житель Херсонщини Геннадій Моцьо опублікував у Facebook.

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Згідно чеку, лосьйон, від якого в Росії загинули десятки людей, продається в мережі магазинів "Везунчик" у Новій Каховці.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Іркусткій області РФ сталося масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом "Глід", у складі якого виявили метиловий спирт.

До складу концентрату, за версією російських слідчих, входили антифриз і метанол.