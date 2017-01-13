Смертельний російський "глід" виявили в Україні (фото)
15:41, 13 січня 2017Суспільство
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На Херсонщині в одному з магазинів місцеві жителі виявили у продажу російський сумнозвісний косметичний лосьйон "Глід".
Лосьйон продається в мережі магазинів "Везунчик" у Новій Каховці / Gennadi Motsyo, Facebook
Відповідне фото житель Херсонщини Геннадій Моцьо опублікував у Facebook.
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Згідно чеку, лосьйон, від якого в Росії загинули десятки людей, продається в мережі магазинів "Везунчик" у Новій Каховці.
Як повідомляв УНІАН, у грудні в Іркусткій області РФ сталося масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом "Глід", у складі якого виявили метиловий спирт.
До складу концентрату, за версією російських слідчих, входили антифриз і метанол.
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