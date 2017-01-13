Угорщина прийняла на лікування нову групу поранених українських військових

Як повідомляє Радіо Свобода, їх у Медичному центрі Збройних сил Угорщини відвідала посол України Любов Непоп.

Торік угорська сторона надала таку можливість чотирнадцяти особам. Цього року угорці збільшили квоту поранених українських військових до двадцяти – вони пройдуть відповідний курс лікування і реабілітації в медично-курортних закладах Угорщини.

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Кошти для цих потреб, а також на літнє оздоровлення дітей переселенців із Донбасу, виділені урядом Угорщини по лінії Міністерства людських ресурсів й анонсуються як гуманітарна допомога потерпілим у перебігу російської агресії в Україні.

Третій рік поспіль у цьому гуманітарному проекті бере активну участь Українське національне самоврядування Угорщини (ДОСУУ) у співпраці з Почесним консульством Угорщини в Івано-Франківську. Із 2016 року до цієї справи також долучилися деякі угорські підприємці.