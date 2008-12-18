Поетапне виведення Чорноморського флоту - в інтересах України та Росії

Швидка розробка плану про виведення Чорноморського флоту РФ відповідає інтересам України і Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

«Коли Україна ставить питання про розробку плану про поетапне виведення Чорноморського флоту, то це питання на користь двох сторін – Росії і України», - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Він нагадав, що коли підписувався договір про перебування ЧФ РФ у Криму в 1997 році, українська сторона врахувала інтереси Росії, оскільки в неї немає пунктів базування на Чорному морі для цих військових кораблів.

«Тоді українська сторона сказала, що ми залишаємо флот на 20 років, але за цей час Росія має збудувати інфраструктуру на своїй території. Минула половина терміну, і ми бачимо, що така інфраструктура не будується», - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, додавши, що Україна не раз заявляла про те, що договір не продовжуватиметься.

Як сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, якщо найближчим часом не будуть прийняті плани про виведення ЧФ РФ, то в 2017 році може бути спровокований сценарій, як у серпні на території Грузії, що приведе до військового конфлікту між Україною і Росією. Інакше Україна оголосить, що перебування флоту на її території нелегітимне, і в результаті після 2017 року може бути закритий повітряний простір і територіальні води, а флот відключений від комунікацій, зазначив експерт.

«Ми не хочемо, щоб російські військові йшли з території України, як з Німеччини, коли не було підготовлене ні житло, ні бази, а їх просто вивозили ешелонами. Ми хочемо, щоб у військовослужбовців ЧФ РФ не виникало жодних проблем у зв`язку з виходом. Це не тільки на користь України, а й Росії», - додав він.

За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, війна на Кавказі показала, що якщо ЧФ РФ змушений створювати безпеку саме в районі Кавказу, то логічніше йому там і базуватися.

«Ми не хочемо створювати конфліктів після 2017 року. Виведення має відбутися на взаємній і добровільній основі», - впевнений він.

За його словами, якщо Росія використовуватиме ЧФ для контролю над Україною або для того, щоб «не пустити» її в НАТО, то влада України розглядатиме це як дестабілізуючий чинник з усіма випливаючими наслідками.