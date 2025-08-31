Попрощатися з політиком буде нагода у тих, хто цими днями перебуває у Львові.

Нардепа Андрія Парубія, який загинув від кулі кілера напередодні, поховають на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це у своєму телеграм повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий.

За його словами, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра розпочнеться парастас (заупокійне богослужіння).

А наступного дня, тобто у вівторок, 2 вересня, там таки в Соборі святого Юра опівдні розпочнеться чин похорону.

"Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", – повідомив мер Львова.

Вбивство Андрія Парубія: останні новини

Як писав УНІАН, стало відомо, що певний час тому Парубій намагався отримати державну охорону, але йому відмовили. Чиновники послалися на те, що відповідно до закону така охорона йому не може бути надана.

Також ми розповідали, що модератори соцмереж Андрія Парубія опублікували звернення до вбивці. У дописі вони зазначили, що вбито було "велета духу", але їм не вдасться вбити "Дух одвічної стихії, що зберіг нас від московського потопу".

