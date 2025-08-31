Компанія провела розслідування і не виявила зв'язку між поломками SSD і оновленням Windows.

Microsoft провела розслідування навколо серпневого оновлення Windows KB5063878, яке ламало SSD під час запису великого обсягу даних, і дійшла висновку: патч тут ні до чого.

У звіті компанія заявила, що не знайшла жодного зв'язку між апдейтом і випадками відмови накопичувачів. Тести всередині компанії і телеметрія також не виявили підвищеного ризику поломки або втрати даних. Ба більше, до служби підтримки Microsoft із цього приводу ніхто безпосередньо не звертався.

Проте повідомлення користувачів у соцмережах залишаються. Деякі стверджували, що проблема пов'язана з опрацюванням кешу SSD, і найчастіше проявлялася у моделей без DRAM і на контролерах Phison. Але під час подальших тестів збої фіксувалися і в інших брендів.

У більшості випадків диск відновлювався після перезавантаження, але, наприклад, протестований Western Digital SA510 на 2 ТБ так і не ожив.

Історію підігріла поява документа з нібито списком порушених контролерів Phison. Компанія жорстко спростувала справжність файлу і пригрозила судовими позовами проти джерела витоку.

Після 4500 годин власних випробувань Phison заявила, що відтворити баг не вдалося. Проте, вона порадила власникам систем з інтенсивними навантаженнями на накопичувачі використовувати радіатори для зниження ризику перегріву і троттлінгу.

Разом і Microsoft, і Phison кажуть, що проблема не відтворюється і що оновлення Windows безпечне. Але через безліч історій від користувачів повністю виключити збіг або рідкісний збій поки не можна.

