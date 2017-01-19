На Харківщині призупинено будівництво "Стіни" на кордоні з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

“Нема фінансування цього проекту, тому, на скільки мені відомо, він на території Харківської області не продовжується”, - сказала Світлична.

Вона додала, що на сьогодні в межах Харківської області проводяться роботи з підтримки технічного стану вже зведених в рамках проекту “Стіна” споруд на кордоні з Росією.

“На сьогоднішній день ведеться підтримка тих споруд та будівельних робіт, які вже були проведені. Закупається, на скільки мені відомо, окрема техніка, передається міжнародними нашими партнерами. Той обсяг робіт, який був проведений, на сьогодні перебуває в належному стані. Що стосується подальшої роботи цього проекту, то мені на сьогоднішній день відома інформація, що поки що продовжуватися цей проект не буде”, - наголосила голова ОДА.

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Світлична при цьому зазначила, що в рамках посилення обороноздатності регіону Харківщина вже збудувала 31 опорний пункт для особового складу.

Як повідомляв УНІАН, проект «Європейський вал» - ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Спочатку проект називався «Стіна». Про початок його реалізації заявив у вересні 2014 року тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Планується, що його реалізація буде завершена до кінця 2018 року.

Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту - 4 млрд грн.

На першому етапі з 2015 року проводиться облаштування кордону з РФ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. На другому етапі спорудження заплановане в Луганській і Донецькій областях.

Державна прикордонна служба України повідомила, що, відповідно до плану, в 2016 році роботи заплановано закінчити в межах Харківської та розпочати в Луганській областях. Водночас, за її інформацією, станом на липень із 200 млн грн, передбачених бюджетом для їх виконання, було отримано 60 млн грн.

У 2015 році на реалізацію проекту "Стіна" з держбюджету було виділено і освоєно 400 млн грн.