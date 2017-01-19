Прикордонники прокоментували призупинення будівництва "Стіни" на кордоні з Росією у Харківській області

Про це сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає ЛІГА.net.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Насправді проект реалізується. Він реалізувався і в 2016 році, і буде продовжений у 2017 році", - сказав він.

За словами Слободяна, у 2016 році на проект стіна з бюджету було виділено 200 млн грн. Проводилися роботи в Луганській та Харківській областях. "На 2017 рік бюджет підписаний. На реалізацію цього проекту виділено 200 млн грн", - сказав він.

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Помічник голови Держприкордонслужби зазначив, що щойно погодні умови дозволять, роботи з проекту будуть продовжені. Зараз, у цих умовах, їхня ефективність, за його словами, практично дорівнює нулю.

Раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична заявила, що через відсутність фінансування призупинено реалізацію проекту "Стіна" (зараз проект перейменований на "Європейський вал") на кордоні з Росією.