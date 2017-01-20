У Міноборони розповіли, чи можливе оголошення призову офіцерів запасу найближчим часом
15:24, 20 січня 2017Суспільство
1044 0
Заступник міністра оборони України Олег Шевчук заявляє, що Генштаб ЗСУ все ще вивчає можливість оголошення призову на службу офіцерів запасу.
Генштаб вивчає можливість оголошення призову офіцерів запасу / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком прямої телефонної лінії Кабінету міністрів.
Читайте такожПризов офіцерів запасу: в Генштабі розповіли подробиці
"Наразі Генштаб вивчає таку можливість", - зазначив Шевчук, відповідаючи на питання УНІАН, чи можливе оголошення призову офіцерів запасу найближчим часом.
Як повідомлялося, 5 січня в Міноборони заявили, що до ЗСУ призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військової служби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter