У Міноборони розповіли, чи можливе оголошення призову офіцерів запасу найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком прямої телефонної лінії Кабінету міністрів.

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"Наразі Генштаб вивчає таку можливість", - зазначив Шевчук, відповідаючи на питання УНІАН, чи можливе оголошення призову офіцерів запасу найближчим часом.

Як повідомлялося, 5 січня в Міноборони заявили, що до ЗСУ призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військової служби.