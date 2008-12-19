Ющенко: не потрібно грати в листопад 17-ого року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає найбільшою загрозою для валютного ринку політичні заяви, в тому числі і прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на нараді з банкірами.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що найбільш небезпечною тенденцією є політизація банківської системи.

«Успіх банківської справи завжди стояв на одному постулаті – чим далі політика від банку, тим краще почуває себе суспільство, банк. Це аксіома для банків. Для банків не повинно бути кольорів політичних», - сказав Президент.

Він підкреслив, що політизація питання є найбільшим ризиком для утримання ситуації. Тут виникає ціла низка зобов’язань, передусім, банківської сфери. За словами В.ЮЩЕНКА, «не потрібно грати в листопад 17 року, бо хтось думає, що на цьому він отримає призначення, перспективу, і можна мутити воду».

В.ЮЩЕНКО закликав банкірів не реагувати на політичні заяви будь-кого.

Він підкреслив, що у разі продовження таких «політичних атак» про стабільність буде дуже важко говорити.

Президент також закликав всіх політиків припинити полеміку щодо ситуації на валютному ринку, яка, за його словами, відноситься виключно до компетенції Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня на прес-конференції прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «все, що пов`язане сьогодні з падінням курсу гривні, це спеціальні спекулятивні операції, які плануються на валютному ринку України, організовуються за підтримки НБУ й деяких банків України».

Зокрема, вона повідомила, що з 1 жовтня цього року НБУ здійснює емісію – по суті, друкування грошей. За інформацією прем`єра, на сьогоднішній день обсяг такої емісії становить понад 40 млрд. грн. «Ці емісійні гроші повинні були прозоро, абсолютно зрозумілим способом передаватися для комерційних банків, у тому числі й державних банків, для того, щоб покривати ці розриви й виплачувати людям депозити, що знаходяться сьогодні в банках», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас, за її даними, розподіл цих 40 млрд. грн. серед комерційних банків відбувався таким чином, що головні фінансові потоки були зосереджені в окремих банках, «які входили у систему побудови масштабних спекулятивних операцій з курсом гривні».

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що одна п’ята з 40 млрд. грн. направлялась у банк «Надра», і потім банк викупав валюту за курсом Нацбанку, який завжди був нижчим за ринковий. «Є ще декілька банків, які проводили подібні операції, по суті справи, банк, який був придбаний практично за 600 млн. доларів, отримав фінансові ресурси, імітовані Національним банком, на суму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала, що «відкат, а власне, хабарі, складав від 3% до 7% від загальної суми фінансів, яка виділялась Нацбанком окремому банку».

Як нагадала Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоїть ФІРТАШ і Секретаріат Президента», і для того, щоб вони заробили побільше, «зараз потрібно обрушити курс долара, і сьогодні в таких спеціальних банках, в тому числі і в «Надра», майже мільярд доларів лежить і чекає того моменту, коли гривня впаде і стане найдешевшою, яку тільки можна отримати в цій ситуації. Як тільки гривня впаде, такі банки викинуть на ринок валюту і відбудеться заплановане зміцнення гривні».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, лише на одній оборудці банком «Надра» буде зароблено 0,5 млрд. дол.

Після цієї заяви керівництво банку «Надра» звернулося до Президента України, Кабінету Міністрів і Верховної Ради з проханням не втягувати банк в політику.