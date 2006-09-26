До Києва прибув Президент Ізраїлю

Президент Ізраїлю Моше КАЦАВ прибув до Києва на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА для участі у заходах, присвячених 65-річчю трагедії в Бабиному Яру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

М.КАЦАВ прибув до Києва вчора ввечері близько 23.00. В аеропорту “Бориспіль” його зустрічали, зокрема, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО та від керівництва Києва - заступник голови КМДА Денис БАСС.

Як повідомляв УНІАН, у липні Президент України В.ЮЩЕНКО запросив керівників понад 50 країн світу, а також лідерів міжнародних організацій відвідати у вересні Україну для участі у міжнародному форумі “Let my people live!”, присвяченому пам`яті жертв Бабиного Яру.