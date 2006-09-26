Янукович хоче стабілізувати ціни

Прем’єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру охорони здоров’я Юрію ПОЛЯЧЕНКУ вивчити питання щодо стабілізації цін на ліки та вироби медичного призначення.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це йшлося вчора під час робочої зустрічі глави уряду з міністром.

При цьому наголошувалося на підвищенні рівня контролю та фінансової дисципліни при закупівлі медикаментів і медичного обладнання в системі охорони здоров’я.

В ході розмови Ю.ПОЛЯЧЕНКО доповів В.ЯНУКОВИЧУ про стан справ в системі охорони здоров’я. Зокрема, про створення в Україні національних центрів боротьби з туберкульозом та з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини.

Під час зустрічі також обговорювалося питання формування бюджету галузі на наступний рік. Зокрема, йшлося про поетапне підвищення в наступному році заробітної плати працівникам сфери охорони здоров’я, в першу чергу медикам, які працюють в сільській місцевості. Крім того, розглядається можливість співпраці між МОЗ та обласними державними адміністраціями щодо створення соціальних та професійних умов для молодих фахівців, які їдуть працювати в село, зокрема забезпечення їх житлом, а першого робочого місця - необхідним медичним обладнанням.