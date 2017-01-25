Поліцейського Київської області підозрюють у розбещенні неповнолітніх

У Київській області підозрюють 26-річного співробітника поліції регіону в розбещенні неповнолітніх. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У прокуратурі повідомляють, що правоохоронець, створивши сторінку в соціальній мережі від імені дівчини, почав листуватися з 15-ти річним хлопцем, «надсилаючи йому повідомлення непристойного змісту з пропозицією сексуального контакту».

«У подальшому, правоохоронець домовився про зустріч із неповнолітнім для задоволення своєї статевої пристрасті неприроднім шляхом», - повідомили у прокуратурі.

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Неповнолітній хлопець прийшов на зустріч разом зі своїм другом, хлопці затримали правоохоронця та викликали поліцію.

Наразі старшому сержанту поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування та процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Київської області.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Подільському районі Києва двірник зґвалтував 8-річного хлопчика. Чоловіка вже затримали.