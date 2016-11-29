Кілька десятків "небайдужих чернівчан" пікетують показ фільму "This is gay propaganda"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 18.40 група чоловіків пройшлася вулицею О. Кобилянської із плакатами із написом «Слава нації - Ні ЛГБТ-інтеграції!».

Вони не називають себе представниками жодної організації, натомість журналістам представились як «небайдужі чернівчани» і час від часу вигукують репліки у бік глядачів, які прийшли на кінопоказ.

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«Ми просто небайдужі містяни. Якщо вони так відкрито ходять на такі фільми, то чому ми не можемо прийти і показати своє ставлення до цього?», - сказав один із учасників пікету.

«Це прозора пропаганда, навіть у назві фільму це вказано. Вдома хай займаються чим завгодно, але не публічно. А може, там є неповнолітні? Хто це контролює?», - зазначив пікетувальник.

На показ фільму впускають лише журналістів та осіб, які прийшли за запрошеннями. За ситуацією на місці події спостерігають працівники патрульної поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, 18 жовтня невідомі особи у масках зірвали показ фільму «This is gay propaganda» у Чернівцях у мистецькому центрі «Бункер». Також вони напали на двох глядачів, які поверталися із заходу. Згодом поліція затримала шістьох підозрюваних.

«This is gay propaganda» - фільм режисера Марусі Боцюрків, у якому висвітлюється хроніка подій Революції гідності та російської окупації в контексті української ЛГБТ-спільноти.