Боротьбу з багатими відклали до 2009 року

Уряд планує запровадити податок на нерухомість для фізичних осіб з 2009 року, повідомляється в постанові Кабінету Міністрів України “Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2008—2010 роки” (від 25 вересня 2006 р. № 1359), яка розміщена на Урядовому порталі.

Уряд пояснює, що податок на нерухомість для фізичних осіб передбачається запровадити лише з 2009 року, оскільки необхідно провести попередні заходи щодо інвентаризації майна та створення єдиного реєстру нерухомості громадян, аналізу платоспроможності населення та розрахунку оптимальної ставки такого податку.

За прогнозом уряду, у разі введення податку на нерухоме майно, надходження від нього у 2009 році становитимуть 471,2 млн. грн., або 0,06% ВВП, у 2010 р. – 553 млн. грн., або 0,06% ВВП.

В постанові відзначається, що податок на нерухомість планується запровадити “з метою детінізації доходів населення, забезпечення соціальної справедливості та зміцнення власної ресурсної бази місцевих бюджетів”.

При цьому конкретні розміри ставок податку на нерухомість на кожен рік можуть уточнюватися під час проведення податкової реформи і визначатимуться виходячи з реальних можливостей бюджету на відповідний рік.

Водночас, уряд не вказує ставку, за якою оподатковуватиметься нерухомість.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект закону “Про податок на нерухоме майно громадян”, внесений народним депутатом України Василем ЦУШКОМ (фракція СПУ).

В.ЦУШКО пропонує, що нерухоме майно оподатковується за ставкою 1 (одного) відсотка його загальної вартості. Неоподатковуваним мінімумом рахується вартість всіх об’єктів нерухомості, що перебуває у власності громадянина, яка не перевищує 70 тис. доларів.

Таку ж ставку оподаткування нерухомого майна фізичних осіб у 2005 році пропонували встановити Державна податкова адміністрація України та депутати від фракції КПУ. Однак, їхні законопроекти Верховна Рада України так і не розглянула.