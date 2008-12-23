Міносвіти позбавило ліцензій низку філій університету «Україна»

Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти прийняла рішення позбавити ліцензій низку регіональних філій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Про це йдеться у наказах міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА, повідомлення про які розміщено на офіційному веб-сайті міністерства.

Зокрема, було анульовано ліцензії на підготовку бакалаврів та магістрів з ряду спеціальностей Броварській і Васильківській філіям (Київська область), Сумському гуманітарному інституту, Полтавському інституту економіки і права, Миколаївському інституту (на підготовку бакалаврів з напряму "Реклама і зв`язки з громадськістю"). Крім того, Міносвіти прийняло рішення про повне анулювання ліцензій Кременчуцькій і Херсонській філіям університету «Україна».

Рішення про позбавлення ліцензій було прийняте 16 грудня 2008 року на черговому засіданні Державної акредитаційної комісії за результатами перевірки підрозділів вищих навчальних закладів, якою були виявлені порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

У зв’язку із ануляцією ліцензій, акредитаційна комісія зобов’язала ректора університету «Україна» Петра ТАЛАНЧУКА спільно із представниками міністерства освіти та обласних державних адміністрацій вирішити питання щодо переведення студентів до інших вищих навчальних закладів.

Також Міністерство освіти надало дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії за відповідними напрямами, приймати студентів філій університету «Україна».

Як повідомляв УНІАН, в листопаді Міносвіти почало перевірку Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” та низки вітчизняних вищих навчальних закладів.

Як йшлося в тексті відповідного наказу міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА, «перевірка університету “Україна” мала на меті вивчення численних недоліків у роботі через звернення народних депутатів та статті в ЗМІ».

На початку нового навчального року Міністерство науки та освіти повідомляло про перевірку Горлівської філії університету “Україна” (Донецька область, - УНІАН), яка набирала абітурієнтів на навчання без відповідного сертифікату зовнішнього тестування і навіть рекламувала такі послуги. Тоді аналогічні порушення було зафіксовано і в низці інших філій, зокрема і в столиці.

Серед інших суттєвих порушень, що були допущені філіями університету “Україна”, – скорочені терміни навчання за заочною(дистанційною) формою та невідповідність матеріально-технічної бази затвердженим нормативам.