"Раптово стало зле": у Росії назвали попередню причину смерті першого ватажка "ЛНР"
18:36, 27 січня 2017Суспільство
3738 0
За попередніми даними, перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов помер від серцевого нападу.
Валерій Болотов / REUTERS
"Валерій Болотов помер, попередньо, від серцевого нападу у своїй квартирі в Москві дві години тому. Йому раптово стало погано", - сказав глава сепаратистського інформцентру Костянтин Книрик, пише Рен.TV.
Читайте такожФейгін: низку списаних "героїв Новоросії" скоро увінчають Бородаєм і Гіркіним
Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая та джерело проінформувало про смерть Болотова.
Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Про причини смерті Болотова не повідомлялося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter