"Раптово стало зле": у Росії назвали попередню причину смерті першого ватажка "ЛНР"

"Валерій Болотов помер, попередньо, від серцевого нападу у своїй квартирі в Москві дві години тому. Йому раптово стало погано", - сказав глава сепаратистського інформцентру Костянтин Книрик, пише Рен.TV.

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Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ з посиланням на колишнього прем'єр-міністра «ДНР» Олександра Бородая та джерело проінформувало про смерть Болотова.

Бородай заявив, що дізнався про смерть Болотова від його близьких, уточнивши, що не в курсі подробиць смерті. Про причини смерті Болотова не повідомлялося.