В Україні за минулу добу в ДТП загинуло 7 осіб, травмовано 68
12:36, 28 січня 2017Суспільство
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У 10 областях України зафіксовано критичну за рівнем аварійності ситуацію (зростання кількості ДТП на 50% та вище).
За минулу добу в ДТП загинули 7 українців, ще 68 отримали травми / Фото УНІАН
За пішли добу в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 7 осіб, 68 отримали травми.
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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, за минулу добу критичну за рівнем аварійності ситуацію (зростання кількості ДТП на 50% і більш) зафіксовано в 10 областях. Зокрема, мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Київську, Кіровоградську, Харківську та Луганську області.
Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
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