Суд відмовився арештувати київського суддю, затриманого на великому хабарі - НАБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що, на думку НАБУ, є неприйнятним», - наголошується в повідомленні.

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Як зазначили в Антикорупційному бюро, «ухвалюючи рішення, суддя Галицького райсуду мотивував його публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили». Натомість норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані, підкреслюється в повідомленні.

НАБУ вважає, що ситуація, яка склалася, cуперечить букві і духу судової реформи, і закликає компетентні органи та громадськість дати їй належну оцінку, аби унеможливити повторення подібних випадків у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня правоохоронці затримали суддю Солом'янського райсуду Києва під час одержання 22 тис. дол. хабара.

«Затримали суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро (посередник) при отриманні хабара 22 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна, яке перебувало в заставі», - повідомив тоді міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.