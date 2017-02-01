У Дніпровському госпіталі розповіли про "позитивну динаміку" поранених бійців, яких привезли учора

Про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає "112 Україна".

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"Всі бійці, які були доставлені вчора, йдуть з позитивною динамікою. Трьох з них відразу ж прооперували. На ранок вони у свідомості, і ми сподіваємося, то далі усе буде добре. Ліки є, ми робимо все можливе, щоб відновити крововтрату, і бачимо позитивну динаміку в лікуванні. Важкі поранення. переважно це поранення в голову, груди. Одному з бійців куля пробила груди і на виході перебила хребет у грудному відділі. Стан складний, прооперували, сподіваємося, що буде жити. Всі бійці отримали ту допомогу, яку треба, намагаємося, щоб усі вони вижили", - зазначив Риженко.

Він додав, що протягом останніх годин до лікарні ім. Мечникова поранені бійці не надходили.

"Всі лікарі сьогодні вийшли на роботу. Ми очікували, що можуть бути ще (поранені, - ред.), але, слава Богу, їх не було. Всі ліки, все необхідне для бійців є, починаючи від зубної щітки і закінчуючи хорошими ліками", - пояснив головлікар.

Як повідомлялося раніше, 31 січня в Дніпровську обласну лікарню імені Мечникова доставили 5 військових, двоє з них були у важкому стані.