У Дніпрі зараз оперують двох тяжкопоранених бійців з-під Авдіївки, доставлених сьогодні в госпіталь

Головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував стан бійців сил АТО, які були госпіталізовані в результаті обстрілів під Авдіївкою.

Про це повідомляє "112 Україна".

"Вночі надійшло двоє. Десь в 12 годин, нещодавно, надійшло ще двоє бійців, один із мінно-вибуховим, інший – з кульовим пораненням. Обидва важкі. Їм зараз роблять операції, ми сподіваємося, що їх вдасться врятувати", - прокоментував Сергій Риженко.

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Головний лікар також повідомив, що раніше доставлені в лікарню поранені йдуть на поправку:

"Всі поправляються, жінка, яка отримала сильне поранення ноги, намагається вставати вже. У неї саме травматичний перелом в області стегна, важкий. Другий цивільний прийшов у свідомість, у нього черепно-мозкова травма, осколкова, сильне поранення в груди. Він у свідомості, спілкується, говорить по телефону".

Також головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні прокоментував інформацію про те, що ввечері у відділення повинен надійти борт з пораненими:

"Знаємо, що ввечері ще буде борт з пораненими. Керівники обласної влади намагаються щосили, щоб наші поранені бійці не потребували ні ліків, ні їжі".

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.