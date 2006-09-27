На Полтавщині повісилася майор міліції

Учора співробітники УМВС у Полтавській області прощалися з колегою - співробітником Полтавського обласного дитячого приймальника-розподільника. Жінку - майора міліції 23 вересня знайшли повішеною в лісопосадці поблизу села Божкове Полтавського району.

Джерело в обласній міліції повідомило, що 38-річна жінка наклала на себе руки, приїхавши до батьків в село. До призначення на нинішнє місце служби М. працювала у відділі кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Щодо служби характеризувалася позитивно. Сім`ї в неї не було.

Що підштовхнуло офіцера міліції до самогубства, наразі нез`ясовано. Можливо, кажуть у міліції, матеріальні проблеми. Як виявилось, зовсім недавно вона купила для себе однокімнатну квартиру в престижному будинку в самому центрі Полтави. Але це тільки припущення.

Це вже третє самогубство співробітників Полтавського УМВС протягом останнього часу. Взимку в Полтаві наклала на себе руки молода жінка - слідчий, старший лейтенант міліції, викинувшись з вікна квартири. Перед цим у райцентрі Гребінка застрелився майор міліції.

Обком