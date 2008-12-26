Кур’єр інтернет-магазину - ризикована робота

Співробітники столичного УБОЗ та спецпідрозділу МВС «Беркут» затримали двох молодиків 1988 і 1989 років народження, які побили битами кур’єра інтернет-магазину, який на їх замовлення привіз ноутбук, котрий вони у нього відібрали, не сплативши гроші.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві.

Наразі стосовно обох затриманих порушено кримінальну справу.