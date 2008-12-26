Кур’єр інтернет-магазину - ризикована робота
23:16, 26 грудня 2008Суспільство
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Нападників затримано
Співробітники столичного УБОЗ та спецпідрозділу МВС «Беркут» затримали двох молодиків 1988 і 1989 років народження, які побили битами кур’єра інтернет-магазину, який на їх замовлення привіз ноутбук, котрий вони у нього відібрали, не сплативши гроші.
Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві.
Наразі стосовно обох затриманих порушено кримінальну справу.
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