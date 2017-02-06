В Україні стартувала реєстрація для участі в ЗНО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України

Зокрема, за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, охочі взяти участь у ЗНО зможуть заповнити та сформувати реєстраційну картку.

Як зазначають у Міносвіти, під час заповнення реєстраційної картки необхідно звернути увагу на розділ щодо вибору навчальних предметів для проходження ЗНО.

Цього року для випускників 2017 року першим обов’язковим предметом буде українська мова та література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Випускники минулих років неодмінно мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір.

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Комплект реєстраційних документів випускники 2017 року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти.

Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня.

Також відбудеться додаткова сесія з 3 до 12 липня, на яку можна буде зареєструватися з 3 до 20 травня.

Додаткова сесія та реєстрація передбачені для учасників АТО та осіб, що проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, якщо такі особи не мали змоги зареєструватися в основний період.

Докладнішу інформацію про реєстрацію на ЗНО можна дізнатися на сайті УЦОЯО.

Як повідомляв УНІАН, з 2019 року процедури ЗНО будуть адаптовані для осіб з порушенням зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля.

У Міносвіти повідомили, що у 2017 році для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років і закликав абітурієнтів не відкладати реєстрацію на ЗНО на останній день.