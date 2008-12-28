Трагедія у Євпаторії: з’явилися нові обставини

Експертна група Державного комітету із промислової безпеки, охорони праці й гірничого нагляду виключає несправність підвідних систем газопроводу як причину вибуху в житловому будинку №67 по вул. Некрасова у Євпаторії.

За словами голови групи Володимира КИСЕЛЬОВА, такого висновку її члени дійшли на підставі досліджень стану газопостачального обладнання, що забезпечувала постраждалий будинок, повідомляє прес-служба Держгірпромнагляду.

"Випробування показали, що ГРП працює у відповідності до вимог нормативних документів. Не виявлено порушень і в роботі запобіжних приладів", - зазначив В.КИСЕЛЬОВ.

Він також наголосив, що експертна група виключає можливість потрапляння побутового газу у підвальне приміщення будинку як найбільш ймовірного епіцентру вибуху. Це довели випробування підземної частини підвідного газопроводу та інженерних комунікацій будівлі.

В.КИСЕЛЬОВ повідомив, що сьогодні роботу ГРП №1 відновлено, він працює у звичайному режимі, забезпечуючи блакитним паливом житлові будинки, що поєднані в одну систему із будинком, що постраждав у результаті вибуху.

Керівник експертної групи також зазначив, що з’явились нові обставини. Зокрема, у знайдених балонах крім звичних бутану та кисню знаходився зовсім новий газ, так званий "МАФ", що має більшу летючість та значно менший поріг вибуховості.

Саме тому, за його словами, для з’ясування причин вибуху до роботи залучені найкращі науковці і фахівці з питань газопостачання та експлуатації посудин під високим тиском.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. Внаслідок трагедії 27 осіб загинуло, 21 людину врятовано.