ЗМІ: У Чехії роботодавці звернулись до уряду з проханням спростити працевлаштування для українців

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Novinky.

Представники бізнесу заявляють, що урядовий проект про легальний прийом на роботу українців на практиці не працює. Минулого року квоти були вичерпані до червня, а оформлення робочої карти для одного заявника займає до шести місяців.

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За даними чеського Союзу підприємців, компанії пропонують 140 тисяч вільних позицій для працівників. В рамках нинішнього так званого "режиму Україна" щорічно встановлюється квота на 3800 працівників.

"Ми закликаємо уряд республіки в терміновому порядку прийняти пропозицію щодо збільшення кадрового потенціалу Міністерств закордонних справ і внутрішніх справ для прискорення обробки більшої кількості запитів про трудові карти, і допомогти компаніям забезпечити кадровими ресурсами для забезпечення виробництва і послуг", - йдеться в заяві.

У той же час профспілки вважають, що представники бізнесу просто хочуть зекономити, отримавши дешеву робочу силу.

"Часто при пошуку професійних робітничих професій стикаєшся з заробітною платою близько 12 тисяч крон ($475). За ці гроші чеський громадянин насилу зможе прожити, і навряд чи він погодитися на такі умови. Якщо через місяць місце не зайняте, то компанія може найняти іноземного працівника", - заявив голова Чесько-моравської конфедерації профспілок.