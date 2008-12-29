Підполковник СБУ попався на торгівлі зброєю

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області викрили злочинну групу, до складу якої входив підполковник Служби безпеки України, що займалася розкраданням та незаконною торгівлею зброєю та вибуховими речовинами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Зокрема, за даними прес-служби, до поля зору оперативників УБОЗ потрапило троє учасників злочинної групи, серед яких і начальник відділу, підполковник СБУ. Було проведено низку оперативних заходів, які підтвердили факти незаконного обігу зброї і причетність до цього офіцера СБУ.

У зловмисників було вилучено, зокрема, чотири автомати та майже півкілограма вибухової речовини "пластид".

За матеріалами спецпідрозділу БОЗ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Наразі справу передано для розслідування до військової прокуратури Кіровоградської області, поінформували в прес-службі ГУБОЗ.