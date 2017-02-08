Суд відпустив на поруки затриманого за шахрайство помічника нардепа від Радикальної партії

Про це Бевзюк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Суддя Печерського районного суду ухвалила рішення про обрання мені запобіжного заходу – особисте зобов’язання та поруки народних депутатів Олексія Кириченка, Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука, Дмитра Лінька, Тетяни Юзькової», – написав він.

Також Бевзюк написав, що до суду не з’явився єдиний заявник, на свідченнях якого ґрунтується клопотання прокурора Генеральної прокуратури України про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте такожНа Львівщині помічник нардепа "погорів" на хабарі у 140 тисяч - Матіос (фото)

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в ГПУ заявили про затримання помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії за фактом систематичного заволодіння грошовими коштами іншої людини шляхом обману.

«Зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями та, вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року пред’явив останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн за сприяння в безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг із доступу до мережі інтернет», – повідомили в ГПУ.

Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що ГПУ затримала за обвинуваченням у шахрайстві Олексія Бевзюка – помічника нардепа Олексія Кириченка.

«Якщо він винен – хай відповідає, я нікого не буду «кришувати», – зазначив Ляшко.