Стало відомо, у якій справі ГПУ провела обшуки у Мосійчука і його помічника
Помічника нардепа Ігоря Мосійчука Андрія Мамалигу обшукали у справі про незаконне заволодіння майном підприємства.
Про це свідчить судова ухвала, на підставі якої ГПУ обшукала квартиру адвоката Андрія Мамалиги. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на копію.
За даними ГПУ, співзасновники "НВП "Світло" Андрій Мамалига і Леонід Сіваков незаконно зменшили частку у підприємстві їхнього третього партнера Володимира Крикунова і переоформили у власність іншої фірми приміщення площею більше 24 тис кв.м.
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Кримінальне провадження відкрито 24 березня 2016 р. за ч.2 с.364 – зловживання владою або службовим впливом і ч.3 ст. 206-2 ККУ – протиправне заволодіння майном підприємства.
Володимир Крикунов є батьком Юрія Крикунова, директора Департаменту соцполітики КМДА, який раніше представляв у Київраді "Удар-Солідарність".
Андрій Мамалига є парламентським помічником Ігоря Мосійчука. А Леонід Сіваков – це чоловік судді Господарського суду Києва Вікторії Сівакової.
Джерела УП в Генпрокуратурі запевняють, що законно провели обшук у Мосійчука.
"Закон дійсно гарантує недоторканість від обшуків службових приміщень нардепів. Мосійчук подав до ВРУ документи про приміщення у Василькові по вул. Київська №97 . Але договорів, що вказане приміщення перебуває в оренді або у власності народного депутата Мосійчука немає. Таким чином, юридичного підтвердження того, що це службове приміщення Мосійчука немає. Тобто, Мосійчук не оформив приміщення", - сказав співрозмовник УП.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні головне слідче управління Генеральної прокуратури України проводить обшуки у народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука та його адвоката Андрія Мамалиги.