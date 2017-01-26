Помічника народного депутата від Радикальної партії затримано за шахрайство – ГПУ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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"Зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями та вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн, з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн, за сприяння в безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг із доступу до мережі інтернет", – йдеться в повідомленні.

Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

На цей час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи в скоєному кримінальному правопорушенні.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.