Помічника народного депутата від Радикальної партії затримано за шахрайство – ГПУ

17:22, 26 січня 2017
Політика
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Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією затримали помічника одного з народних депутатів України від Радикальної партії за фактом систематичного заволодіння грошовими коштами громадянина шляхом обману.

ГПУ затримала помічника нардепа за шахрайство / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

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"Зазначений помічник народного депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями та вводячи в оману потерпілого, у жовтні 2016 року висунув останньому вимогу про передачу йому грошових коштів у сумі 200 тис. грн, з умовою передачі щомісячно по 15 тис. грн, за сприяння в безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг із доступу до мережі інтернет", – йдеться в повідомленні.

Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

На цей час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір доказів винуватості вказаної особи в скоєному кримінальному правопорушенні.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Теги: #ГПУ#Радикальна партія