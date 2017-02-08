Суд арештував та відсторонив від посади чиновницю КМДА, затриману за хабар у 40 000 гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«За клопотанням прокуратури міста Києва співробітниці Департаменту земельних ресурсів КМДА, яку напередодні викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. гривень хабара, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від посади», - йдеться в повідомленні.

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Дії чиновниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Як повідомлялося, 6 лютого слідчі столичної прокуратури спільно з СБУ затримали чиновницю КМДА під час одержання хабара від директора підприємства за сприяння у вирішенні питання про оформлення оренди на земельну ділянку.