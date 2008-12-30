Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про Національний університет оборони України.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави підтримав пропозицію Кабінету міністрів щодо збереження за Університетом оборони України, що утворюється у зв`язку з реорганізацією Національної академії оборони України, статусу національного та іменування його надалі - Національний університет оборони України.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ в листопаді поінформував, що трансформована в університет Національна академія оборони України готуватиме науковців і магістрів. Передбачено, що згідно з новою системою військової освіти в Україні, університет стане науково-методичним центром військової освіти в країні. А Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна повинен стати подібним методичним центром для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою по всій Україні.

За його словами, на першому рівні нової системи військової освіти будуть ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, які перебувають на балансі Міністерства освіти і науки і обласних державних адміністрацій та підтримуються Міністерством оборони. Таких ліцеїв в Україні на сьогодні 15.

На другому рівні системи військової освіти будуть військові ліцеї, підпорядковані Міноборони.

”У зв’язку з перетворенням Національної академії оборони України в університет деякі військові інститути будуть підпорядковані йому. Зокрема, це інститути Сухопутних військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, а також Військово-медична академія, при яких створюватимуться коледжі”, – повідомив Ю.ЄХАНУРОВ.