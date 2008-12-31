У Ющенка запевняють, що 1 січня українці не залишаться без світла і газу

Незважаючи на перебіг міжурядових газових переговорів, громадяни України не відчують у цьому зв‘язку жодних обмежень у газо- і теплопостачанні.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, окресливши головні параметри ситуації.

«По-перше, незважаючи на перебіг міжурядових переговорів щодо поставок російського газу, громадяни України будуть і надалі забезпечені природнім газом у необхідних для власного споживання обсягах. Україна накопичила у своїх сховищах достатні запаси газу, що дозволить забезпечувати внутрішні потреби протягом тривалого часу, - заявив перший заступник глави Секретаріату Президента. - По-друге, постачання комунальних послуг для населення, передусім теплопостачання, має відбуватись строго за визначеним графіком та відповідно до сплачених населенням рахунків».

О.ШЛАПАК наголосив, що у зв`язку з цим Президент України попередив керівників місцевої влади усіх рівнів щодо неприпустимості використання ситуації, яка склалась на міжурядових переговорах, для прикриття власних прорахунків у сфері житлово-комунального господарства.

«По-третє, Україна та Російська Федерація були і залишаються стратегічними партнерами. Теж саме стосується країн Європейського союзу, - підкреслив перший заступник глави Секретаріату Президента. - Відповідно Україна гарантує технологічне забезпечення надійного і безперебійного транспортування своєю територією російського природного газу до європейських країн».

На думку О.ШЛАПАКА, анонсований російською стороною штаб з підготовки до припинення подачі газу в Україну є скоріше політичним інструментом тиску.

"Використання нашими партнерами "воєнної" риторики на зразок "штаб", "фронт" тощо ми розцінюємо, радше, як емоційні зриви, ностальгію за часами, коли відповіді на складні питання давалися з позиції сили", - наголосив перший заступник глави Секретаріату Президента.

"Перебіг газових переговорів - не привід для занепокоєння громадян України, - зазначив О.ШЛАПАК. - Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій і має достатній ресурс у газосховищах для внутрішніх потреб".