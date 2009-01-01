Тимошенко: не буде ніяких зривів у постачанні газу до Європи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в середу, 31 грудня, запевнила голову Європейської Комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ в тому, що поставки газу до Європи через українську територію не будуть перервані. Про це повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Пані ТИМОШЕНКО дала гарантії голові Єврокомісії БАРРОЗУ, що не буде ніяких зривів в постачанні газу європейським споживачам", - говориться в заяві Єврокомісії, зробленій після телефонної розмови Ю.ТИМОШЕНКО і Ж.М.БАРРОЗУ.

Як повідомлялося, увечері 31 грудня глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що поставки газу Україні будуть повністю припинені о 10.00 за московським часом (о 9.00 за київським) 1 січня зважаючи на відсутність контракту на 2009 рік. Всю відповідальність за ситуацію, що склалася, він поклав на українську сторону. При цьому О.МІЛЛЕР запевнив, що "Газпром" виконає всі свої зобов`язання перед Європою.

Переговори з Україною по газу, що проходили в середу в Москві, завершилися безрезультатно.