Газпром назвав причину провалу газових переговорів з Україною

Делегація "Нафтогаза", що отримала 31 грудня від влади України вказівку перервати переговори з "Газпромом", не мала в своєму розпорядженні мандата на підписання з російським холдингом контракту на постачання газу країні в 2009 році, повідомив у четвер офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, пишуть РІА "Новости".

"Головна проблема не в тому, що ми не сходимося в ціні, а в тому, що у української делегації не було мандата на підписання контракту", - сказав Купріянов на брифінгу в центральному офісі "Газпрому".

Контракт з "Газпромом" Україна 31 грудня так і не підписала, внаслідок чого постачання газу її споживачам було повністю припинено з 10.00 мск 1 січня.